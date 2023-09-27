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عربي-دولي

التدخينُ في 10 دول مُكلف جداً.. قائمة تكشف الأسعار بالدولار "عالمياً"!

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:00
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نشرت شبكة "cnbc عربية" تقريراً كشفت فيه عن الدول عن التي تتميز بأعلى سعر لعلبة السجائر.
وفي ما يلي قائمة بتلك الدول مع سعر السجائر فيها:
1- أستراليا:
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- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 25.76 دولاراً
2- نيوزليندا: 
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 22.53 دولاراً
3- أيرلندا:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 16.12 دولاراً
4- بريطانيا: 
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 15.69 دولاراً
5- النرويج:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 13.66 دولاراً
6- كندا:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 12.93 دولاراً
7- سنغافورة:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 11.42 دولاراً
8- فرنسا:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 11.28 دولاراً
9- فنلندا:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 10.75 دولاراً
10- بوركينا فاسو:
- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 10.15 دولاراً
 
(cnbc عربية)

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