التدخينُ في 10 دول مُكلف جداً.. قائمة تكشف الأسعار بالدولار "عالمياً"!

نشرت شبكة "cnbc عربية" تقريراً كشفت فيه عن الدول عن التي تتميز بأعلى سعر لعلبة السجائر.

وفي ما يلي قائمة بتلك الدول مع سعر السجائر فيها:

1- أستراليا:

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- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 25.76 دولاراً

2- نيوزليندا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 22.53 دولاراً

3- أيرلندا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 16.12 دولاراً

4- بريطانيا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 15.69 دولاراً

5- النرويج:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 13.66 دولاراً

6- كندا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 12.93 دولاراً

7- سنغافورة:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 11.42 دولاراً

8- فرنسا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 11.28 دولاراً

9- فنلندا:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 10.75 دولاراً

10- بوركينا فاسو:

- سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة: 10.15 دولاراً

(cnbc عربية)