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صحة
إصابة 12 شخصا على الأقل بالعمى بسبب دواء ملوث.. هذا هو العقار
Lebanon 24
27-09-2023
|
07:00
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قال مسؤول صحي في باكستان، إن العشرات من مرضى السكري في البلاد أصيبوا بفقدان البصر بعد إعطائهم دواء ملوثا.
تم القبض على رجلين يقفان وراء توريد عقار "أفاستين"، وتم إيقاف 12 مفتشا حكوميا عن العمل بعد أن وجد التحقيق أن الدواء كان معبأ في بيئة غير صحية، وفقا للشرطة والسلطات الصحية.
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وقال متحدث باسم إدارة الصحة في إقليم البنجاب: "حتى الآن، أثر الحقن بشدة على رؤية 68 مريضا في الإقليم، وتم الإبلاغ عن إصابة 12 شخصا بالعمى الكامل"، مشيرا إلى "أننا لن نتمكن من تقييم المدى الحقيقي للضرر الناجم عن الحقن إلا بعد معالجة العدوى بالكامل".
ويتم وصف "أفاستين"، الذي توفره شركة الأدوية السويسرية "روش"، في المقام الأول لعلاج السرطان، ومع ذلك يتم إعطاؤه خارج نطاق التسمية في باكستان لمرضى السكري لمنع نمو الأوعية غير الطبيعية في العين.
وقالت كارستن كلاين، المتحدثة باسم شركة "روش" في سويسرا، لوكالة "فرانس برس" إن الدواء غير معتمد لأي استخدام في العين، مضيفة: "تدين شركة روش بشدة هذا العمل الإجرامي المتمثل في التزوير، وتبذل كل ما في وسعها للتعاون مع السلطات لحماية المرضى من المنتجات المقلدة".
وقد حظرت وزارة الصحة في الإقليم استخدام الدواء لعلاج العيون.
ويعاني واحد من كل أربعة بالغين في باكستان من مرض السكري، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، ويعود السبب في ذلك إلى قلة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غني بالسكر. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
صحة
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