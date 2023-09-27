بعد 50 عاماً.. هكذا ستُصبح الحياة على كوكب الأرض

قبل قراءة النص المنشور أدناه، لا بدّ من معرفة أمرٍ مهم وهو أنّ من كتبه هو الذكاء الإصطناعي بناء على أسئلة طرحها له موقع "الشرق للأخبار" وذلك ضمن تجربة لاختبار إمكانيات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة وصناعة المحتوى.

Advertisement

وفي ما يلي النص الذي كتبه "Chat GPT":

يشهد العالم تغيرات تكنولوجية ثورية، فمن الطبيعي أن نتساءل كيف ستصبح الحياة على كوكب الأرض بعد 50 عاماً من الآن خصوصاً في ظل التطورات التقنية إلى جانب التغيرات الاجتماعية، مروراً بالتحديات العالمية التي تلوح في الأفق، فمن المتوقع أن يكون مظاهر الحياة الحالية على وشك التحول بشكل جذري.



لذلك دعونا نقوم برحلة تخيُّلية إلى إمكانات الحياة على كوكب الأرض في العام 2073.



عجائب التكنولوجيا

بحلول عام 2073، يمكننا توقع أن يتم دمج التكنولوجيا بسلاسة في كل جانب من جوانب حياتنا، إذ سيكون الذكاء الاصطناعي (AI) رفيقنا الموثوق به، وسيقوم من تلقاء نفسه بالمهام الروتينية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الشخصية.



كذلك، ستستفيد المدن الذكية من كل البيانات من حولنا لتحسين تدفق حركة المرور، والمحافظة على الطاقة، وزيادة الأمن والأمان، كما أنه من المتوقع أن تحدث طفرة في تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خاصة في مجالات الترفيه والتعليم، مما يتيح استكشاف عوالم جديدة دون مغادرة المنازل.



الطاقة المستدامة

محاولات التصدي لتغير المناخ ستؤدي إلى انتقال كبير وسريع نحو العيش بطرق مستدامة، إذ ستهيمن مصادر الطاقة المتجددة، مثل التقنيات المتقدمة للطاقة الشمسية والرياح، على توليد الطاقة.



كما ستوفر الهندسة المعمارية الخضراء والمتقدمة العديد من المواد الصالحة للبناء وستكون صديقة بيئة، بينما ستصبح جهود إعادة التدوير والحد من الفاقد أموراً تتسلل إلى عادتنا. وستكون النظم البيئية للأرض على طريق التعافي مع زيادة جهود الحفاظ ومشاريع إعادة التحريج (عملية إعادة تشجير الغابات).



وسائل النقل

وبالنسبة لوسائل النقل ستكون غالبية المركبات تعمل بالكهرباء وذاتية القيادة، الأمر الذي سيقلل من الحوادث، وسيوفر وقتاً للترفيه أو العمل أثناء التنقل. كما ستنتشر القطارات عالية السرعة المتقدمة التي تستطيع السفر لمسافات طويلة وفعالة وصديقة للبيئة في وقت قصير.



مع هذا، ستمتلئ السماء بدورها، بالطائرات التي لديها القدرة على الإقلاع والهبوط بشكل رأسي (Vertical Take-Off and Landing)، وهذه الخاصية مفيدة بشكل خاص في المناطق التي لا تتوفر فيها مساحة كافية لمدرج تقليدي، مثل المدن المزدحمة أو السفن.



وهناك بعض الأمثلة على هذه المركبات التي تستخدم حالياً تقنية VTOL، مثل المروحيات والمسيّرات المدنية.



العلاج بالتكنولوجيا النانوية

ستمتد الاختراقات الطبية في علوم الوراثة، والتكنولوجيا الحيوية، ما سيؤثر على عمر الإنسان بشكل كبير. وسيكون العلاج معدلاً ليتناسب مع التركيب الجيني للبشر.



وسيصبح العلاج أيضاً بواسطة التكنولوجيا النانوية على مستوى الخلية أمراً اعتيادياً (وهو محاولة نسخ عمل بروتين معين داخل الخلية وتعويضه عند الضرورة حال حدوث نقص أو خلل بسبب عارض أو مرض ما)، وقد تبطئ هذه العلاجات الشيخوخة أيضاً.



وستوفر تقنيات تتبع صحة الإنسان القابلة للارتداء والتشخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي، مراقبة صحية في الوقت الفعلي، مما يمكن الأفراد من اتخاذ خطوات نشطة نحو العناية بصحتهم.



التعلّم مدى الحياة

سيخضع التعليم التقليدي لتحول كبير، إذ ستقدم منصات التعلم الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي حلولاً عدة لأنماط التعلم الفردي، مما يجعل التعليم أكثر جاذبية وفعالية.



كذلك، سيتم تشجيع التعلم مدى الحياة، مع دورات عبر الإنترنت سهلة الوصول ومحاكاة تفاعلية.



استكشاف الفضاء

بحلول عام 2073، سيكون استكشاف الإنسان للفضاء قد وصل إلى مستوى قياسي، حيث سيتم تأسيس قواعد على القمر ومستوطنات على المريخ، مما يقدم لمحة عن إمكانية العيش بين الكواكب.



كذلك، ستصبح السياحة الفضائية رائجة، ما يسمح للأفراد المغامرين بتجربة عجائب الفضاء بشكل مباشر. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استغلال موارد الفضاء لمواجهة احتياجات الأرض المتزايدة. (الشرق للأخبار)