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عربي-دولي

خبير: مسيرات "غلوبال هوك" الأميركية قرب القرم هدف مشروع للجيش الروسي

Lebanon 24
27-09-2023 | 09:00
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قال المحلل العسكري إيغور كوروتشينكو، إن الأميركيين أقاموا منظومة استطلاع ضاربة في منطقة البحر الأسود تشارك مباشرة في الأعمال القتالية ضد روسيا.

وشدد كوروتشينكو، الذي يترأس هيئة تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، على أن مسيرات "غلوبال هوك" الجوية الأميركية التي تحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، يجب أن تصبح هدفا مشروعا للدفاع الجوي الروسي، وتدمير حتى واحدة منها سيقلل من خطر الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
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في وقت سابق، ذكرت وكالة "نوفوستي" على أساس تحليل بيانات موقع Flightradar24، أن الولايات المتحدة زادت مع حلفائها في الناتو، عدد طلعات الاستطلاع الجوية  قرب القرم - من 7 إلى 21 أسبوعيا. ووفقا لها تحلق طائرات استطلاع مأهولة تابعة للناتو فوق الجزء الشرقي من رومانيا، وتحلق طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية بدون طيار فوق الجزء الأوسط والشرقي من البحر الأسود.

ويؤكد كوروتشينكو، أن منظومة الاستطلاع الضاربة التابعة للناتو تقوم في منطقة البحر الأسود بتوفير المعلومات الاستطلاعية للقوات الأوكرانية، التي يبقى عليها فقط تنفيذ إطلاق الصواريخ والمسيرات الهجومية البحرية والجوية ضد الأهداف الروسية.

 وقال: "تبقى الضربات الأوكرانية ضد أهداف في القرم غير ممكنة بدون دعم مباشر من طائرات استطلاع الناتو، لذلك هذه الطائرات تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا التي يجب عليها فرض منطقة حظر طيران فوق البحر الأسود وهو ما سيجعل من الصعب جدا تزويد القوات الأوكرانية بالمعلومات الاستطلاعية. وبعد تحذير كل دول الناتو من مغبة التحليق فوق المنطقة المحظورة، سيصبح من حق الدفاع الجوي الروسي في حال انتهاك هذا الحظر، تدمير مسيرات غلوبال هوك التي تقوم بتوجيه الزوارق غير المأهولة التي تهاجم سفن الأسطول الروسي وجسر القرم بين الحين والآخر".

واستبعد الخبير بشكل تام تقريبا، احتمال دخول الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة مسلحة مفتوحة مع روسيا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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