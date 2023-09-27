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إحباط مُخطط لإغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. من هم المتورطون به؟

Lebanon 24
27-09-2023 | 06:39
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كشف جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) أنه اعتقل خلية كانت تنوي لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوجيه من إيران.

وذكر "الشاباك" إنّ "الخلية تضم 3 فلسطينيين من الضفة الغربية واثنين من فلسطينيي 48، وقد أوكلت لهم مهمة تهريب أسلحة ومراقبة شخصيات عامة في إسرائيل تمهيداً لاغتيالهم"، وتابع: "من هذه الشخصيات إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا جليك".
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وبحسب "الشاباك"، فإن أعضاء في الخلية تلقوا تعليمات من شخص على صلة بجهات في إيران. (سكاي نيوز عربية)
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