إحباط مُخطط لإغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. من هم المتورطون به؟

Advertisement

وذكر "الشاباك" إنّ "الخلية تضم 3 فلسطينيين من الضفة الغربية واثنين من فلسطينيي 48، وقد أوكلت لهم مهمة تهريب أسلحة ومراقبة شخصيات عامة في إسرائيل تمهيداً لاغتيالهم"، وتابع: "من هذه الشخصيات إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا جليك".وبحسب "الشاباك"، فإن أعضاء في الخلية تلقوا تعليمات من شخص على صلة بجهات في إيران.