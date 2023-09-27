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عربي-دولي
البحرين... مقتل جندي ثالث بعد "الهجوم الحوثي"
Lebanon 24
27-09-2023
|
06:47
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كشف الجيش البحريني عن مقتل جندي ثالث في الهجوم الذي شنّته طائرات مسيرة على منطقة جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن، بعد أن أعلن في وقت سابق، مقتل عسكريين إثنين وسقوط عدد من الجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بيانا للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تنعي فيه الوكيل أول آدم سالم نصيب، موضحة أنه "استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الاثنين".
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وأشار بيان القيادة إلى أن الجندي الراحل كان يؤدي "واجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" المشاركة في عمليات "إعادة الأمل" والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".
وأوضح الجيش البحريني في بيان، الاثنين أن "العمل الإرهابي الغادر جرى عبر إرسال الحوثيين طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحدّ الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مشيرا إلى أنّ الهجوم أسفر أيضا عن سقوط "عدد من الجرحى".
وأشار البيان ذاته إلى أن الهجوم جاء في الوقت الذي تتكثّف فيه المحادثات بين المتمرّدين اليمنيين والسعودية من أجل إرساء هدنة مستدامة بعد نحو عام ونصف العام على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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