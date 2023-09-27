28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات
Lebanon 24
27-09-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسميا، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أنقرة، عمرو الحمامي، إيذاناً بمباشرة مهامه رسميا.
وفي تموز الماضي، تبادلت أنقرة والقاهرة إعلان أسماء السفراء فيما بينهما، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت بينهما لنحو اثني عشر عاما.
Advertisement
وكان الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبدالفتاح السيسي، قد التقوا في العاصمة الهندية نيودلهي في العاشر من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين، وكان هذا هو اللقاء الثاني وجهاً لوجه بينهما، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما بحضور مباريات كأس العالم.
فيما يتفق الجانبان التركي والمصري، على رفع حجمِ التبادل التجاري فيما بينهما، من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، بالسنواتِ الخمس المقبلة، انطلاقاً من حقيقة أنّ مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما تُعدّ تركيا، من أهم مستوردي الغاز المصري. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)
Lebanon 24
الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)
06:42 | 2023-09-27
27/09/2023 06:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
13:49 | 2023-09-26
26/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)
03:14 | 2023-09-27
27/09/2023 03:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
16:12 | 2023-09-26
26/09/2023 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
11:36 | 2023-09-26
26/09/2023 11:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2023-09-27
تركيا وبلغاريا ورومانيا.. تخطيط لإنشاء مجموعة لكسح الألغام البحرية
10:30 | 2023-09-27
قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية صائب لكن لا بد أن نرى منها معالجات لعدد من القضايا
10:15 | 2023-09-27
جندي أميركي يعود إلى بلاده بعدما دخل كوريا الشمالية
10:05 | 2023-09-27
جريمة "غامضة"... مقتل 5 أشخاص في الثلاثينيات من العمر!
10:00 | 2023-09-27
من بينها واحدة عربيّة.. إليكم الدول الأكثر إستلاماً للحوالات الماليّة
09:30 | 2023-09-27
زاخاروفا: ضغط أميركي وأوروبي على أرمينيا لكي تغادر معاهدة الأمن الجماعي
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 18:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 18:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 18:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24