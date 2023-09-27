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عربي-دولي

تركيا وبلغاريا ورومانيا.. تخطيط لإنشاء مجموعة لكسح الألغام البحرية

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:30
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قال مصدر عسكري دبلوماسي لمراسل "تاس"، إن بلغاريا ورومانيا وتركيا قررت تشكيل مجموعة بحرية مشتركة لمكافحة تهديد الألغام الناجم عن تصرفات أوكرانيا في البحر الأسود.

وأضاف المصدر: "في اجتماع ثلاثي عقد في ايلول في صوفيا، طرحت تركيا مبادرة إنشاء مجموعة بحرية مشتركة خارج نطاق اختصاص الناتو وبدون مشاركة روسيا. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إنشاء مثل هذه المجموعة، لكن رومانيا وبلغاريا تصران على ضرورة إخضاع هذه المجموعة لإحدى قيادات الناتو".
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ووفقا للمصدر، اتفق المشاركون في الاجتماع في صوفيا على مواصلة مناقشة المبادرة التركية على مستوى الخبراء من أجل تحديد الوضع القانوني للمجموعة وحل القضايا المالية المتعلقة بعملها.

ولم يحصل مراسلو "تاس"، على أية تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

وفي الفترة من 2001 إلى 2014، كانت تعمل مجموعة التعاون البحري للبحر الأسود (BLACKSEAFOR) في البحر الأسود بمشاركة بلغاريا وجورجيا وروسيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا. (روسيا اليوم)        

المصدر: روسيا اليوم
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