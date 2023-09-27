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عربي-دولي

إيران تعلن عن وضع قمر اصطناعي عسكري جديد في المدار بنجاح

Lebanon 24
27-09-2023 | 07:18
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نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، قوله إن الحرس الثوري تمكن من إطلاق ثالث قمر اصطناعي عسكري بنجاح إلى مداره، الأربعاء.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن قمر التصوير "نور 3" وصل لمدار على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض وانطلق على ثلاث مراحل على متن حامل الأقمار الاصطناعية "قاصد"، الذي أطلق سابقه "نور 2" في 2022.
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ويقول الجيش الأميركي إن ذات تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استخدمت لوضع القمرين في مدارهما قد تسمح لطهران بإطلاق صواريخ طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا حربية نووية.

وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن أن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية، قائلة إنها لم تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية.

ولدى إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط. ومنيت العديد من محاولات إطلاق أقمار اصطناعية في السنوات القليلة الماضية بالفشل بسبب مشكلات فنية.


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