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فرنسا تؤكد مغادرة سفيرها من النيجر

Lebanon 24
27-09-2023 | 08:22
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد، مما يؤكد صحة تقارير وردت في وقت سابق.

وغادر السفير سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح الأربعاء، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر، لوكالة فرانس برس.
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وقال المصدر الدبلوماسي "غادر السفير وستة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح" الأربعاء.

وأكد المصدر الوزاري ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

مساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة إيتيه إلى باريس "في الساعات المقبلة".
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