في السعوديّة... نجاح أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم

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في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي وسرطان الخلايا الكبدية.وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفيسور ديتر برورينج، أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام "التخصصي" بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، ويؤكد مكانة "التخصصي" كمركز رائد عالميًا في هذا المجال. (العربية)