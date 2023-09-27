الحادث رقم 11.. الكلب الأصغر لبايدن يعض عميلاً في الخدمة السرية

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عضّ الكلب الأصغر للرئيس جو بايدن، عميلاً جديداً في الخدمة السرية الأميركية في البيت الأبيض، مساء الاثنين، بحسب شبكة "سي أن أن" التي ذكرت أنها الحادثة الحادية عشرة من نفس النوع للكلب البالغ من العمر عامين.وقال مسؤول الاتصالات في الخدمة السرية، أنتوني غوغليمي: "حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين، كان ضابط في الخدمة السرية على مقربة من الكلب وتعرض للعض"، مشيرا إلى أنه تم علاج الضابط من قبل الطاقم الطبي في البيت الأبيض".وسبق أن ارتكب الكلب الأصغر التابع لعائلة بايدن، ويسمى "كوماندر" من نوع شيفرد الألماني، حوادث مماثلة في البيت الأبيض، وفي مقر إقامة الرئيس في ديلاوير، وفقا لتقارير "سي أن أن" ومراسلات البريد الإلكتروني للخدمة السرية الأميركية، بما في ذلك حادثة في تشرين الثاني 2022، حين تم نقل ضابط إلى المستشفى بعد أن عض الكلب ذراعيه وفخذيه.وكان مسؤولون في البيت الأبيض، قالوا في تموز إن عائلة بايدن كانت تعمل على بروتوكولات تدريب وتقييد جديدة لحيوانات العائلة الأليفة، بعد حوادث العض المتكررة.كما قام كلب آخر من كلاب بايدن، وهو ميجور، من نوع شيفرد أيضا، بعض متواجدين في البيت الأبيض.ورغم أن عملاء الخدمة السرية ليسوا مسؤولين عن التعامل مع الحيوانات الأليفة للعائلة الأولى، فإنهم قد يكونون على اتصال متكرر بها.وقال العميل السابق في الخدمة السرية، جوناثان واكرو، "هذه مشكلة تتعلق بالسلامة في مكان العمل، هناك شيء فريد هنا حيث إنه مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة، ولكنه أيضا مكان عمل لمئات وآلاف الأشخاص. ولا يمكن جلب خطر إلى مكان العمل. عندما يحدث الأمر مرة يمكن القول إنه حادث، ولكن الآن بعد وقوع حوادث متعددة، أعتقد أنها مشكلة خطيرة".