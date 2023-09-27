Advertisement

عربي-دولي

قتلها رميّاً بالرصاص... جريمة مروّعة داخل جامعة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
27-09-2023 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1111481-638314283842820115.jpg
Doc-P-1111481-638314283842820115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد حرم جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، جريمة مروعة، حيث أطلق موظف النار على زميلته فأرداها قتيلة على الفور وهرب من المكان، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبطه.

وقال مصدر أمني إنه تبيّن أن الجريمة وقعت في مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار داخل جامعة القاهرة.
Advertisement

وأشار المصدر إلى أن "شهود العيان من الموظفين في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، أفادوا أنهم فوجئوا بالمتهم الذي يعمل في الأصل بكلية أخرى، يدخل عليهم ويشهر سلاحا ناريا أطلق منه الرصاصة تجاه الموظفة خلال جلوسها على مكتبها، وسط ذهول الجميع، وفر هاربا من المكان".

وحسب المصدر، فإنه "تم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المتهم وشبكة علاقاته من أجل القبض عليه وتقديمه للعدالة، ولكشف ملابسات الحادث وأسبابه".

وأشار إلى أنه "من خلال استجواب شهود الواقعة وزملاء الضحية والمهاجم، فالمعلومات تشير إلى أن الضحية كانت تعرف المتهم جيدا، وأنه ذهب من قبل للقائها في مكتبها أكثر من مرة".

ووفق المصدر، فإن فريق البحث وكذلك النيابة العامة ما زالوا يفحصون ويسألون كل من لهم علاقة بالطرفين، للوصول لكل ما يحيط بالحادث من تفاصيل. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-09-27
11:00 | 2023-09-27
10:30 | 2023-09-27
10:15 | 2023-09-27
10:05 | 2023-09-27
10:00 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24