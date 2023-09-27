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عربي-دولي

جريمة "غامضة"... مقتل 5 أشخاص في الثلاثينيات من العمر!

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:05
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أسفرت جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل شمال إسرائيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص، في الثلاثينيات من العمر.
وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.
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ولا تزال تفاصيل الجريمة المروعة غامضة حتى اللحظة من دون أن تقدم السلطات أي معلومات إضافية. (روسيا اليوم)
 
 
 

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