جريمة "غامضة"... مقتل 5 أشخاص في الثلاثينيات من العمر!

أسفرت جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل شمال إسرائيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن مقتل 5 أشخاص، في الثلاثينيات من العمر.



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ولا تزال تفاصيل الجريمة المروعة غامضة حتى اللحظة من دون أن تقدم السلطات أي معلومات إضافية. (روسيا اليوم) وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.ولا تزال تفاصيل الجريمة المروعة غامضة حتى اللحظة من دون أن تقدم السلطات أي معلومات إضافية. (روسيا اليوم)