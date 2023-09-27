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عربي-دولي

جندي أميركي يعود إلى بلاده بعدما دخل كوريا الشمالية

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:15
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أعلن مسؤول أميركي كبير أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي أطلقت كوريا الشمالية سراحه أصبح في عهدة الولايات المتحدة.

وقال كوريا الشمالية إنها قررت "طرد جندي أميركي" اجتاز الحدود إلى البلاد عبر السياج الحدودي المدجج بالسلاح بين الكوريتين في تموز الماضي.
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وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، أن السلطات في كوريا الشمالية انتهت من استجواب الجندي ترافيس كينغ.

وأضافت الوكالة أن الجندي أقر بدخول أراضي كوريا الشمالية بشكل غير قانوني لأنه عانى من " شعور سيء بسبب سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري" داخل الجيش الأميركي.

وكان كينغ قد ركض إلى داخل كوريا الشمالية في تموز الماضي، أثناء قيامه بجولة في الجانب الجنوبي من قرية ديسونغ دونغ، أو قرية الهدنة كما تعرف، بين الكوريتين، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
 
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