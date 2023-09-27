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عربي-دولي

رسمياً... واشنطن تعلن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:40
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم، إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول لأراضيها، وبالتالي انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء الأميركي من تأشيرات الدخول.


وجاء ذلك في إعلان مشترك من قبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، حيث أكدا بأن إسرائيل استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول.
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ومن المتوقع أن يدخل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني المقبل، وينص الإجراء على التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويتيح المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.

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