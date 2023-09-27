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عربي-دولي

بعد طرده من كوريا الشمالية.. الجندي ترافيس كينغ في عهدة الجانب الأميركي

Lebanon 24
27-09-2023 | 12:14
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أكد مسؤولون أميركيون أن الجندي ترافيس كينغ صار في عهدة الجانب الأميركي بعدما أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، طرده من البلاد، حيث كان محتجزا منذ تموز الماضي بعد تسلله عبر الحدود.


ولم تتضح بعد تفاصيل تسليم الجندي الأميركي، غير أن وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن أحد المسؤولين أن كينغ نقل من كوريا الشمالية إلى عهدة الجانب الأميركي في الصين.
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كما أشارت الوكالة إلى أنه في حالات سابقة لمحتجزين أميركيين لدى كوريا الشمالية تم إرسالهم إلى الصين.
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