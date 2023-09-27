Advertisement

عربي-دولي

شولتس "يقنع" الحكومة بدعم نظام اللجوء الأوروبي

Lebanon 24
27-09-2023 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1111524-638314403652878653.jpg
Doc-P-1111524-638314403652878653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "بيلد" بأن المستشار الألماني أولاف شولتس توصل لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء.

وذكرت الصحيفة أن شولتس أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح الأربعاء، أن ألمانيا لا تعيق تمرير التشريع الأوروبي الجديد الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين.
Advertisement

يشار الى أن حزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تمثله، يدعم التشريع الجديد، ولكنه يعارض بعض البنود، لا سيما البند المتعلق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التدفق الطارئ للمهاجرين.
 
ويجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة اعتماد نظام جديد للجوء يسمح بإقامة مخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لاحتجاز طالبي اللجوء لحين اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم.
 
ويسمح أحد بنود النظام الجديد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق المهاجرين في حالة حدوث أزمة هجرة، وهو البند الذي انتقده حزب الخضر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-09-27
19:00 | 2023-09-27
18:26 | 2023-09-27
17:35 | 2023-09-27
17:16 | 2023-09-27
17:02 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24