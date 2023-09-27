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إقتصاد

بوتين يأمر بضمان استقرار أسعار الوقود بالتجزئة

Lebanon 24
27-09-2023 | 13:10
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية، اليوم، بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة، في مسعاه لفرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حظر على تصدير البنزين والديزل.

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وأشار بوتين الى أن الحكومة بحاجة إلى التحرك سريعا وأن مراجعة ضرائب قطاع النفط أحد الخيارات المطروحة.
 
 
وقال بوتين: "اتُخذت الإجراءات، لكن الأسعار ترتفع.. يحتاج المستهلك إلى نتيجة"، مضيفاً: "أطلب منكم التعامل مع الأحداث بشكل أسرع".

وكانت قد فرضت الحكومة في روسيا يوم الخميس الماضي حظرا موقتا على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول، فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، وذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية.



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