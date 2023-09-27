Advertisement

عربي-دولي

لمستخدمي "واتساب".. إليكم هذا الخبر الطارئ

Lebanon 24
27-09-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1111540-638314436029232506.jpg
Doc-P-1111540-638314436029232506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تطبيق "واتسآب" أنه اعتباراً من 24 تشرين الأول المقبل، سيتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 4.1" أو الإصدارات الأقدم، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وتقوم "واتسآب" بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة بشكل دوري، وبحسب الشركة، فإن هذه التغييرات يتم إجراؤها لضمان أمان وأداء خدماتها، ولا تتمتع الإصدارات القديمة بالميزات اللازمة لتقديم تجربة مثالية لمستخدميها.
Advertisement

وتقول الشركة إنه عند اختيار الأجهزة التي سيتم إنهاء الدعم عنها، فإنها ستأخذ في الاعتبار أقدم نظام تشغيل مع أقل قاعدة مستخدمين، وما إذا كانت هذه الأجهزة يمكنها تشغيل التطبيق دون مشاكل.

وبالإضافة إلى ذلك، من خلال وقف دعم الإصدارات الأقدم، تضمن "واتسآب" أنها ستكون قادرة على التركيز على تطوير ميزات وتحديثات جديدة لأحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل.

وسيستمر تطبيق المراسلة الشهير في دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد 5.1" والإصدارات الأحدث.

وفي الوقت نفسه، سيحافظ "واتسآب" على دعمه لأجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث.

وتتضمن الهواتف الذكية التي ستتأثر بوقف دعم "واتسآب" ما يلي: 

Nexus 7، Samsung Galaxy Note 2، HTC One، Sony Xperia Z، LG Optimus G Pro، Samsung Galaxy S2، Samsung Galaxy Nexus، HTC Sensation، Motorola Droid Razr، Sony Xperia S2، Motorola Xoom، Samsung Galaxy Tab 10.1، Asus Eee Pad Transformer، Acer Iconia Tab A5003، Samsung Galaxy S، HTC Desire HD، LG Optimus 2X، وSony Ericsson Xperia Arc3.
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-09-27
19:00 | 2023-09-27
18:26 | 2023-09-27
17:35 | 2023-09-27
17:16 | 2023-09-27
17:02 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24