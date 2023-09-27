سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

قدّم الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى الدوحة، وذلك خلال مراسم عقدت في قصر لوسيل.



هذا ونقل الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أمير قطر وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى أمير قطر لسفير الإمارات التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.