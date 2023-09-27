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عربي-دولي

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

Lebanon 24
27-09-2023 | 13:46
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قدّم الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى الدوحة، وذلك خلال مراسم عقدت في قصر لوسيل.

هذا ونقل الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان تحيات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أمير قطر وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
 
وتمنى أمير قطر لسفير الإمارات التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما حمّل أمير دولة قطر سفير الإمارات تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.
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