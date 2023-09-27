إستقالات بالجملة.. الفوضى تعمّ أقدم مهرجان سينمائي في تركيا

عمّت الفوضى مهرجان "أنطاليا غولدن أورانج" السينمائي في تركيا بعد استقالة أعضاء لجنة التحكيم وسحب المخرجين أعمالهم من المنافسة بسبب اتهامات من الرقابة واستبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.

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وأعلن منتجو ومخرجو 27 من الأفلام المشاركة في المهرجان، اليوم أنهم انسحبوا بعد أيام من استقالة 20 عضوا من لجنة تحكيم المهرجان السينمائي الأقدم في تركيا، بسبب استبعاد المنظمين لفيلم وثائقي.



وكان مدير المهرجان أحمد بوياشيوغلو قد بادر إلى تبرير استبعاد الوثائقي، مبيناً أن "الفيلم تم حذفه من فئة الأفلام الوثائقية الوطنية بسبب الإجراءات القانونية المستمرة ضد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم".



وأضاف: "لهذا السبب، تقرّر استبعاد الفيلم من اختيارات هذا العام حتى لا يؤثّر ذلك على العملية القضائية وحيادها".



بدورها، قالت مخرجة الفيلم نجلاء دميرجي إن ذلك يعتبر "رقابة صريحة".