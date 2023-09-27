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عربي-دولي

قمة أوروبية أمريكية مرتقبة في واشنطن

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:35
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يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين الى واشنطن في 20 تشرين الاول للقاء الرئيس الاميركي جو بايدن في إطار قمة أوروبية-أميركية، وفق ما افاد مسؤول أوروبي الأربعاء.

 
وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن الهدف سيكون "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة" ومواجهة "التحديات المشتركة" مثل التبدل المناخي أو وضع الاقتصاد العالمي.

 
وسيناقش القادة الأوروبيون والأميركيون أيضًا النزاع القائم بشأن واردات الصلب الأوروبية، التي تخضع لرسوم جمركية فرضتها إدارة دونالد ترامب في العام 2018، ويمكن إعادة تفعيلها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تشرين الأول

 
وأكد المسؤول أن الطرفين أجريا "مناقشات جيدة جداً" حول هذا الموضوع، معبراً عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق

 
وأفاد بأن جدول أعمال القمة سيشمل أيضاً إعادة تأكيد الدعم القوي لأوكرانيا واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا. (وكالات)

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