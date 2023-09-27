كارثة "زفاف العراق".. التحقيقات تكشفُ تفاصيل جديدة عمّا حصل

أعلنَ مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحقّ شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح بالحمدانية وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنهُ تمّ اعتقال بعض العاملين في القاعة وتحديداً أولئك الذين يشرفون على نصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيسي في إحتراق القاعة المسقوفة بمادة البلاستيك القابلة للإشتعال.
وأوضح البيان أنّ سقف القاعة تضمّن أقمشة سريعة الإشتعال كانت سبباً أيضاً في الحريق، كاشفاً أنه لم يكن هناك أي مخرجٍ بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، وأضاف: "باب الطوارئ كان صغيراً ومخفياً، وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالى 150 شخصا وهم بحالة خطرة".
كذلك، ذكر المجلس في بيانه أنّ قاضي التحقيق أجرى كشفاً لمكان الحادث، كما جرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيمها مارتن عصام. (سكاي نيوز عربية)