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عربي-دولي

تفاصيل جديدة حول جريمة جامعة القاهرة.. اليكم ما كشفته التحقيقات الأولية

Lebanon 24
27-09-2023 | 16:05
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أفادت مصادر جامعة القاهرة بأن موظفة الجامعة التي قتلت اليوم على يد زميلها بمكتبها تقدمت بطلب نقلها لجوار سكنها قبل 5 أيام فقط من الحادث، بقصد الهروب من تهديدات القاتل لها.

ونقلت "فيتو" عن مصادر بالجامعة أن الموظفة المغدورة داخل مكتبها في الجامعة كانت قد تقدّمت بطلب نقلها إلى "الشيخ زايد" بجوار محل سكنها قبل 5 أيام فقط من الحادث.
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وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم وهو زميل للمجني عليها، سبق أن تقدم لخطبتها، إلا أنها رفضته، وأن المتهم سيء السلوك وسبق له إشعال النيران في سيارتها ونال حكما بالحبس 6 أشهر بسبب ذلك.

وتدخلت جامعة القاهرة وقرّرت نقل المتهم إلى العمل في كلية أخرى لإبعاده عن الضحية بعدما أحرق سيارتها. وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الجريمة.

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