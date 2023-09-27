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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: هناك أنشطة تجارية لا نسعى للتأثير عليها مع روسيا

Lebanon 24
27-09-2023 | 16:25
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة لا تستخدم العقوبات لاجبار الشركات على وقف تعاملاتها مع روسيا الاتحادية، لا سيما إمدادات الغذاء والدواء".

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "فيما يتعلق بروسيا، كنا دوما نؤكد أن هناك أنشطة تجارية لا نسعى للتأثير عليها، عقوباتنا تضع استثناءات لإمدادات الغذاء والدواء".

وأضاف أن "ممثلي مجتمع الأعمال يجب أن يقرروا بشكل مستقل ما إذا كانوا سيواصلون أنشطتهم التجارية مع روسيا، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة وغيرها من المخاطر".

 

 

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