واشنطن: الناتو يوسع مجال أنشطته ليتصدى لروسيا والصين

أعلنت المندوبة الأميركية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، أن الحلف يوسع المجال لأنشطته كي يتصدى لروسيا والصين.



وفي كلمة أمام مركز التحليل السياسي الأوروبي بواشنطن، اليوم، قالت: "إذا تحدثنا في سياق أوسع، فأود الإشارة إلى أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة ما كان مثيرا في السنوات الأخيرة هو إزالة الحواجز التقليدية بين حلفاء أمريكا في الأطلسي وحلفاء أمريكا في المحيط الهادئ".

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وتابعت: "نجد أساليب مبدعة لضمان وحدة هاتين المنطقتين من العالم. والناتو مثال على ذلك. ويعمل الناتو أكثر فأكثر مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك الشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، لنفكر معا في كيفية التعامل مع تطور العلاقات بين الصين وروسيا"، موضحة أن ذلك يشمل تبادل الخبرات في التصدي للهجمات السيبرانية ومحاربة التضليل والإجبار الاقتصادي و"محاولات هذين البلدين لحرماننا من التفوق التقني".



كما أشارت إلى أنه "لا شك في أن أوكرانيا ستكون جزءا من النتائج الملموسة لقمة واشنطن".



وتابعت: "نواصل تفعيل الأعمال مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ونفكر بأبعاد أوسع في شراكات أكثر للحلف".