أفادت "الحرة" بأن قصفاً إسرائيلياً طال موقع تدريب تابع لـ"حماس" غرب غزة.



كذلك، أعلن الجيش الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين اثنين حاولا عبور العائق الأمني جنوب قطاع غزة، مساء اليوم.



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيين اثنين حاولا عبور العائق الأمني من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف وتم تحويلهما للتحقيق.

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