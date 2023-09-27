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المجلس العسكري في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة انقلاب

Lebanon 24
27-09-2023 | 18:26
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قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو يوم الأربعاء إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب يوم الثلاثاء، وذلك دون التطرق لتفاصيل.
وأضاف المجلس في بيان أنه تم اعتقال بعض الضباط وآخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في التمرد المزعوم.
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ووصف البيان المقتضب محاولة الانقلاب الفاشلة بأنها كانت تهدف "لزعزعة الاستقرار".
وتابع البيان بأن ضباطا وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد "بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".

وجاءت محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو بعد عام تقريباً من وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.
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