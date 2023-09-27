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عربي-دولي

بعد الحريق المروّع.. العراق يسجّل حادثة تسمّم جماعي في زفاف

Lebanon 24
27-09-2023 | 19:00
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أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، ليل الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".
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وأوضح خلف أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مؤكدا أن "الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".
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