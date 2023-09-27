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عربي-دولي

انفجار قوي يهزّ عاصمة أوزبكستان.. وفيديوهات ترصد ما حدث

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:19
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أفادت وسائل إعلام ان انفجارا قويا دوى قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، ولم تصدر عن السلطات في الحال أي معلومات بشأن ما جرى.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.
 
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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام إنه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".

كما أعلنت أن فرق إسعاف أخرى تقدم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، دون أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.

وتعد أوزبكستان الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى. (سكاي نيوز)

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