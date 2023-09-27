انفجار قوي يهزّ عاصمة أوزبكستان.. وفيديوهات ترصد ما حدث

أفادت وسائل إعلام ان انفجارا قويا دوى قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، ولم تصدر عن السلطات في الحال أي معلومات بشأن ما جرى.



ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

Not Russia this time...

Tashkent, Uzbekistan ❗

Crazy footage 🎦💥🔥🔥

Tonight, there was a strong explosion 💥 near the Tashkent airport. The warehouse 'Tamozhennyy' in "Stroitelny", in the industrial zone exploded 💥, it is said to be full of workers. The cause is unknown. pic.twitter.com/SHFuBiUqml — LX (@LXSummer1) September 27, 2023 Advertisement

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.



وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام إنه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".



كما أعلنت أن فرق إسعاف أخرى تقدم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، دون أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.



وتعد أوزبكستان الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى. (سكاي نيوز)



