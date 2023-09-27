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قراصنة سرقوا 60 ألف رسالة إلكترونية من خارجية أميركا

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:19
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قال موظف بمجلس الشيوخ الأميركي لرويترز يوم الأربعاء إن القراصنة الصينيين الذين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري، تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأميركية.
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ووفق الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأربعاء، فإن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من عشر حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، إلا أن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.
 
وذكر الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور إريك شميت، تفاصيل الإفادة بشرط عدم ذكر اسمه.

وأعلن البيت الأبيض في تموز الماضي أنه اكتشف اختراق قراصنة مقرهم في الصين، لحسابات حكومية أميركية، "سريعا" ومنع حدوث المزيد من الاختراقات.
 
واخترق القراصنة حسابات بريد إلكتروني في أكثر من عشرين منظمة، بما في ذلك بعض الوكالات الحكومية الأميركية، في حملة تجسس على ما يبدو تهدف إلى الحصول على معلومات حساسة، وفقا لبيانات صدرت عن مايكروسوفت والبيت الأبيض وقتها.

وقالت شركة مايكروسوفت في السابع من الشهر الجاري، إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أميركيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وأوضحت مايكروسوفت في تدوينة أن حساب المهندس قد تم اختراقه من قبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة 0558، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين.

وأكدت مايكروسوفت آنذاك أنها أصلحت أوجه الخلل التي سمحت للمتسللين بالوصول إلى المفتاح من حساب المهندس الذي لم تكشف هويته، ومكنتهم من سرقة رسائل البريد الإلكتروني بحرية. (سكاي نيوز عربية) 
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