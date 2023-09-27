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عربي-دولي

مقاتلو فاغنر يظهرون مُجددا.. في أوكرانيا!

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:20
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أعلن متحدث باسم الجيش الأوكراني أمس الأربعاء ان عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.

وأفاد سيرغي تشيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية "لقد رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر على أقصى تقدير".
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وأضاف أن مقاتلي فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة ولم يكونوا جزءا من وحدة واحدة ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

من جانبه، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن فاغنر لم تعد موجودة، مضيفا أن "بعضهم ذهب إلى إفريقيا وبعضهم مشتتون عبر روسيا وبعضهم لديهم عقود مع وزارة الدفاع الروسية ويقاتلون في قطاع باخموت".

وتابع أن التقارير عن عودتهم تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن أنباء حول استعادة أوكرانيا لقريتين بالقرب من باخموت".

ولعب مقاتلو فاغنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في أيار الماضي بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا.

وغادروا باخموت بعد المعركة وتوجه بعضهم إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق أنهى تمردا قصيرا قامت به فاغنر في يونيو، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 آب عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.(سكاي نيوز)

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