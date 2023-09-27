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عربي-دولي

بعد مأساة حريق نينوى.. تسمم جماعي في زفاف بالعراق إليكم ما حصل

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:24
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تسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الأعراس في تسمم العشرات في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية، وذلك بعد ساعات قليلة من المأساة التي هزت العراق، بوفاة أكثر من 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى.
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50 إصابة
وأعلنت وزارة الصحة العراقية مساء أمس الأربعاء تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد في حفل عرس في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك بشمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف القول إن جميع الحالات خفيفة إلى متوسطة وتخضع للعلاج الطبي اللازم.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نتاج خلال 72 ساعة
يشار إلى أن حادث التسمم هذا يأتي بعد مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى في شمال العراق خلال حفل زفاف، في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات، الأربعاء.

كما أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، القبض على 14 متهماً في الحادث.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، إن نتائج التحقيق في الحادث ستعلن خلال 72 ساعة.(العربية)

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