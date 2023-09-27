Advertisement

عربي-دولي

الاولى من نوعها... بلغاريا ترسل لكييف صواريخ للدفاع الجوي

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1111608-638314798086735293.jpg
Doc-P-1111608-638314798086735293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق البرلمان البلغاري الأربعاء على إرسال أنظمة صاروخية قديمة للدفاع الجوي تعود إلى الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا، هي أول شحنة من نوعها إلى كييف من بلد يشهد انقساماً حول هذه القضية.

بموجب القرار سيُرسل إلى أوكرانيا عدد لم يعلن عنه من أنظمة صواريخ أرض جو إس-300 التي قالت بلغاريا إنها غير قادرة على إصلاحها.

Advertisement
وقال الأدميرال إميل إيفتيموف، رئيس أركان الدفاع البلغاري، إنه يعتقد أن عمر الصواريخ التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا يزيد عن 30 عاماً. وأضاف أن الاحتفاظ ببعضها أمر خطير، لأنها لم تجتز اختبارات الصيانة.

وأكد رئيس الأركان للمشرعين أن الأسلحة المقدمة لا تضر بالقدرات الدفاعية البلغارية.

من جهته، قال خريستو غادجيف رئيس لجنة الدفاع البرلمانية "هذه صواريخ بها عيوب.. لا تستطيع بلغاريا إصلاحها لكن يمكن أن يستخدمها سلاح الجو الأوكراني".

هذا وقال خبراء عسكريون إن هذه الصواريخ لا يمكن إصلاحها في بلغاريا، لكن أوكرانيا لديها المرافق اللازمة لإصلاحها أو استخدامها لقطع الغيار.

وسيتم أيضاً وفقاً للقرار إرسال ذخيرة لأسلحة صغيرة من مخزون الشرطة.

جرى التصويت خلال جلسة مغلقة الأربعاء بعد نقاش ساخن. وقال ديليان بيفسكي، أحد مؤيدي المبادرة، للإذاعة الرسمية "تمت الموافقة على كل شيء. الموضوع أغلق".

من جهتها قاطعت المعارضة الاشتراكية التصويت ونددت بالقرار الذي وصفته بأنه "خيانة وطنية". كما انتقد الرئيس الموالي لروسيا رومين راديف الثلاثاء الحكومة والبرلمان على حد سواء، لأنهما "يتبرعان للجيوش الأجنبية".

وتمتلك بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية التي ترغب أوكرانيا في حيازتها، كما تنتج أسلحة وذخيرة.

وما زالت صوفيا قريبة من موسكو تاريخياً وثقافياً، وتشهد انقساماً حول إرسال المساعدات إلى أوكرانيا.

وفي يوليو، أعلنت بلغاريا أنها سترسل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا خلافاً لسياستها السابقة المتمثلة في الامتناع عن توريد الأسلحة بشكل مباشر إليها.

وسبق أن قدمت بلغاريا سترات واقية من الرصاص وخوذات إلى كييف. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:13 | 2023-09-28
02:04 | 2023-09-28
01:49 | 2023-09-28
01:48 | 2023-09-28
01:38 | 2023-09-28
01:35 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24