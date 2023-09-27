هجوم كييف المضاد سيستمر في الشتاء.. هل الحسم بات قريباً؟

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مع توقعات باستمرار حرب أوكرانيا في الشتاء القادم، تتحدث الأوساط العسكرية حول احتمالات وفرص تطوير كييف هجومها المضاد ضد موسكو، في ظل مواصلة القوات الروسية السيطرة على سماء جبهة القتال.ومنذ 4 حزيران، تشن القوات الأوكرانية هجمات على الجيش الروسي في عدة اتجاهات تشمل جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيا وشبه جزيرة القرم، وخيرسون، وأرسلت ألوية دربها حلف الناتو مسلحة بدبابات حديثة وذخائر القنابل العنقودية إلى ساحات المعارك.وكانت كييف أعلنت صراحة أن هدف الهجوم المضاد هو استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو (شبه جزيرة القرم، دونيستيك، لوغانسك، زابوريجيا، خيرسون)، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.خيبة أمل من نتائج الهجوم المضادتتوقع صحيفة "ميليتري ووتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية أن حلفاء أوكرانيا قد يغيرون نهجهم في مساعدتها عسكريا وماليا بعد خيبة الأمل من عدم تحقيق الهجوم المضاد لأهدافه.وتستند الصحيفة في ذلك على أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة دون نتائج ملموسة.من جانبه، توقع معهد دراسات الحرب الأميركي "آي إس دبليو" أن تشنّ موسكو هجمات مضادة شرسة في الفترة القادمة.لكن المعهد في المقابل تفاءل باستمرار مقاومة القوات الأوكرانية، قائلا إن هجوم كييف المضاد سيستمر في الشتاء، وستعمل تلك القوات على تعميق تقدمها في زابوريجيا عبر مهاجمة قرية نوفوبروكوييفكا الواقعة على خط المواجهة.وأشار الموقع الأميركي لاختراق الأوكرانيين بعض التحصينات الميدانية غرب قرية فيربوف في زابوريجيا، وإن كانوا مع ذلك لم يتمكنوا من اختراق جميع المواقع الدفاعية الروسية بالمنطقة.كذلك توقع أن تعيق الهجمات المضادة المتزامنة التي تشنها أوكرانيا في باخموت وجنوبا، جهود روسيا التي تعيد نشر احتياطياتها الجديدة لصد الهجوم الأوكراني، ومنعه من تحقيق مزيد من التقدم.السيطرة على الأجواءيقول الخبير العسكري الروسي، سيرغي ليونكوف، انه "لا يزال من المبكر تطوير أوكرانيا هجومها المضاد"، وهذا يجعل "من الصعب أيضا حسم الحرب قريبا".وأوضح ليونكوف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه يستند في رأيه هذا على المؤشرات التالية:سيظل بإمكان كييف استنزاف الجانب الروسي من دون إحداث اختراق يدفع موسكو إلى التراجع.الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية، ونضوب مخزون المعدات الغربية، يجبران حلفاء كييف على إعادة النظر في سياساتهم.القوات الجوية الروسية تسيطر بالكامل على سماء أوكرانيا، في حين أن الجيش الأوكراني لا يملك الأصول الجوية.الدفاع الجوي الروسي يمنع أوكرانيا من ضرب القوات البرية، فسيطرة روسيا على السماء هي المشكلة الرئيسية لأوكرانيا.تسليم أوكرانيا أسلحة غربية على شاكلة صواريخ "أتاكمز" و"هيمارس" ودبابات "أبرامز" مضيعة للمال والوقت، ولن يغير المعادلة على الأرض.(سكاي نيوز)