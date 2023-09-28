للمرة الثانية خلال شهر واحد عاصفة جديدة تضرب اليونان.. وفيديوهات للفيضانات العارمة

للمرة الثانية هذا الشهر ضربت فيضانات وسط اليونان أمس الأربعاء، وطالت خصوصا مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.



وفرضت السلطات حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.



كما تسبّبت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

Massive floods due to extreme rain fall in the Volos of Greece 🇬🇷 (27.09.2023)



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وفي مطلع أيلول، تعرّض وسط اليونان لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكّل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني.



وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة ليفتيريس أفغيناكيس أمس الأربعاء إن فرق التنظيف رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذّر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.



وتشمل المحاصيل التي دمّرتها العاصفة القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.(سكاي نيوز)











