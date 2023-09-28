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عربي-دولي

بلينكن يعزف الغيتار ويغني... ويطلق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2023 | 00:23
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أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، وذلك لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي.
 
وظهر بلينكن، الأربعاء، في فيديو منشور على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تويتر سابقا، وهو يعزف الغيتار ويغني.
 
وقال في الفيديو: "لا أستطيع تفويت فرصة الليلة للجمع بين الموسيقى والدبلوماسية. ومن دواعي سروري إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة".
 
 
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ووفقا للبيان، تهدف المبادرة إلى الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء نظام بيئي موسيقي يعمل على تعزيز العدالة الاقتصادية والاقتصاد الإبداعي، ويضمن الفرص المجتمعية والشمول، ويزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم.
 
وسوف يعتمد على برامج موسيقى الدبلوماسية العامة الحالية لإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص مع الشركات الأميركية والمنظمات غير الربحية لاستخدام الموسيقى لمواجهة التحديات الحالية، ونقل القيادة الأميركية على مستوى العالم، وإنشاء اتصالات مع الناس في جميع أنحاء العالم.
 
وأعلن الوزير إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية، وخريجي التبادلات الدبلوماسية الموسيقية في الوزارة. (الحرة)
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