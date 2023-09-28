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محاولة اغتيال تستهدف أرملة مرشح للرئاسة الإكوادورية قتل في آب

Lebanon 24
28-09-2023 | 00:53
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استهدفت محاولة اغتيال، الأربعاء، أرملة مرشح الرئاسة الإكوادورية الذي اغتيل في اب، بحسب ما أعلن كريستيان زوريتا، صديق زوجها والذي ترشح مكانه في الانتخابات.
وقال زوريتا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "فيرونيكا ساروز، زوجة فرناندو فيلافيسينسيو، كانت لتوها هدفاً لاعتداء"، من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابة أحد.
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وأضاف أن حراسه الأمنيين "أوقفوا مواطناً فنزويلياً يستقل دراجة نارية وبحوزته مسدس حاول مهاجمة السيارة التي كانت تستقلها" ساروز.

التقى الرئيس الإكوادوري سفيرة بلاده بلندن لدرس طلب اللجوء الذي تقدم به مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لتحاشي ترحيله للسويد بقضية اغتصاب مفترضة.
 
من جانبها، تحدثت شرطة كيتو عن "إجراء معزول" تم خلاله توقيف "مواطن أجنبي كان يقود دراجة نارية بطريقة مثيرة للشبهات في ممر مخصص لمرور الحافلات، ويحمل سلاحاً نارياً".
وفي 9 اب اغتيل فيلافيسينسيو، الصحفي الاستقصائي الذي اشتهر بتقاريره عن الفساد، بهجوم مسلح أصيب خلاله بعدة طلقات نارية بينما كان في سيارته. 
وتم القبض على 6 كولومبيين بشبهة تورطهم في الهجوم، الذي قُتل منفذه. 
وبعد اغتيال فيلافيسينسيو، حلّ زوريتا محله في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 اب، والتي حلّ فيها ثالثاً بنسبة 16 في المئة من الأصوات.
وتأهل إلى الدورة الثانية المقررة في 15 أكتوبر، كل من المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس (34 في المئة)، والمرشح اليميني دانيال نوبوا (23 في المئة). (الحرة)
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