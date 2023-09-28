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عربي-دولي

بالصورة.. هذا هو قاتل الشابة نورهان

Lebanon 24
28-09-2023 | 01:38
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة المتهم والضحية في جامعة القاهرة بمصر، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتل موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة.
 
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مصر.. أول صورة للمتهم في جريمة جامعة القاهرة
 
وكشفت كاميرات المراقبة لحظات تنفيذ الجريمة بدخول المجني عليها "نورهان" إلى مكان عملها في رعاية الشباب داخل مبنى كلية الاثار وأطلق المتهم 6 طلقات من سلاحه ضد زميلته وتوفيت بمجرد وصولها المستشفى، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستقلال سياره ملاكي وفر هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وتبين أنه أخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال سبق عمله بذات مكان عمل المتوفاة وتم نقله لعدة أماكن لسوء سلوكه حتى استقر حاليا برعاية الشباب بكلية رياض الأطفال، وأنه سبق تقدمه لخطبة المجني عليها ورفضته وقيامه بمحاولة اشعال النيران بسيارتها بمكان سكنها منذ عدة سنوات.
 
مصر.. أول صورة للمتهم في جريمة جامعة القاهرة


ونشرت وزارة الداخلية بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات مقتل موظفة داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة، ومقتل المتهم "أحمد ح." (35 سنة) منتحرا أثناء هروبه في الإسكندرية.
 
وقالت الوزارة في بيان فجر الخميس، إنه وفي إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بالجامعة ذاتها باستخدام سلاح ناري حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها، أن التحريات مكنت قوات الأمن من تحديد مكان المتهم بمحافظة مطروح.

وأضافت أنه وحال قيام القوات باستهدافه انتحر بإطلاق عيار ناري تجاه نفسه من السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثة. (روسيا اليوم) 

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