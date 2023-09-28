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عربي-دولي

وصفوه بـ"دونالد داك"... مرشحو الحزب الجمهوري يستهدفون ترامب في المناظرة الثانية

Lebanon 24
28-09-2023 | 01:49
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استهدف المتنافسان على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، رون ديسانتيس وكريس كريستي، الرئيس السابق ترامب لتغيبه عن المناظرة التمهيدية الثانية للحزب، واصفينه بـ"دونالد داك".

واتهم كريستي ترامب بأنه "خائف من الظهور على المسرح والدفاع عن سجله"، قائلا: "أنت تتهرب من هذه الأشياء.. إذا واصلت القيام بذلك... فسوف يطلقون عليك اسم دونالد داك".
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وأضاف: "ترامب يختبئ خلف جدران مضارب الجولف الخاصة به ولن يظهر هنا للإجابة على الأسئلة مثلنا الموجودون هنا للإجابة".

بدوره، اعتبر ديسانتيس أن "دونالد ترامب مفقود في المعركة. يجب أن يكون على المسرح الليلة.. إنه مدين لكم بالدفاع عن سجله حيث أضاف 7.8 تريليون دولار إلى الدين العام، مما مهد الطريق للتضخم الموجود لدينا".

وانتقدت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ترامب بسبب تعامله مع الصين، قائلة: "لقد ركز على التجارة مع الصين. ولم يركز على حقيقة أنهم كانوا يشترون أراضينا الزراعية ولم يركز على حقيقة أنهم كانوا يقتلون الأمريكيين".

وقال ترامب، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إنه لن يشارك في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وقد تغيب عن المناظرة الثانية في سيمي فالي، كاليفورنيا، وبدلا من ذلك ألقى خطابا أمام عمال صناعة السيارات المضربين في ديترويت. (RT)
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