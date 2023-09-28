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عربي-دولي

بسبب وضعه "المكياج"... نجل ترامب يسخر بفيديو من منافس والده

Lebanon 24
28-09-2023 | 02:13
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بفيديو قصير قبيل الجولة الثانية من المناظرة الرئاسية التي عقدت أمس بين المرشحين، سخر نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من منافس والده، حاكم فلوريدا، رون دي سانتس.
 
فبينما كان والده يشن هجوماً عنيفاً على الرئيس الأميركي جو بايدن، مكيلاً له الاتهامات خلال كلمة ألقاها أمام عمال قطاع صناعة السيارات المضربين عن العمل في ميشيغان مساء أمس الأربعاء، نشر دونالد ترامب جونيور مقطعاً مصورا لحاكم فلوريدا، وهو يضع اللمسات الأخيرة قبيل ظهوره على الهواء.
 
 
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علماً أن كافة من بظهر على شاشات التلفزة نساء ورجالاً يضعون عامة بعض المكياج، لكي لا يظهرون بشكل باهت جداً تحت الأضواء، وهو أمر معلوم في الأوساط الإعلامية عامة.
 
ويعد دي سانتيس البالغ من العمر 45 عاماً أحد أبرز المرشحين لتسمية الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة العام المقبل.
 
فاز العام الماضي، (2022) بولاية جديدة كحاكم لفلوريدا الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، خلال الانتخابات التي أجريت بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 تشرين الثاني 2022.
 
ومنذ ذلك الحين، تعاظمت أهميته، وصعد نجمه في صفوف الحزب الجمهوري، حتى أضحى منافساً شرساً لترامب. (العربية)
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