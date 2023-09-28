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لكن هذه لم تكن الفاجعة الأولى التي تشهدها المدينة، التي خرجت قبل سنوات من احتلال دموي لتنظيم "داعش". ذكر موقع "الحرة" أن اسم "بغديدا" الضاحية العراقية الصغيرة شرقي الموصل انتشر منذ الليلة الماضية في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، بعد أن أودى حريق مفجع بحياة 114 من المحتفلين بزفاف شابين من المدينة ذات الأغلبية المسيحية.لكن هذه لم تكن الفاجعة الأولى التي تشهدها المدينة، التي خرجت قبل سنوات من احتلال دموي لتنظيم "داعش".

تُعرف المدينة أيضا باسم "قره قوش"، وهي مركز قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى والذي يقع شرقي الموصل، كما أن الاسم يلفظ "بخديدا" في كثير من الأحيان.



تسكن المدينة أغلبية مسيحية آشورية، يعود تواجدها في المنطقة إلى فترة ما قبل ظهور الدين الإسلامي، بحسب مؤرخين، ويقول الأهالي إن أصولهم تعود إلى الامبراطورية الآشورية التي كانت تتخذ من مدينة الحضر عاصمة لها وتمتد على مناطق واسعة من العراق وصولا إلى أجزاء من تركيا وإيران وسوريا ولبنان.

ويتحدث مسيحيو المنطقة باللغة الآرامية خلال صلواتهم، وهم من بين آخر التجمعات السكانية في العالم التي تتحدث بهذه اللغة القديمة.



كما تشير مصادر مسيحية إلى وجود كلمات أكدية وسومرية لا تزال متداولة على ألسن أهالي تلك المنطقة، كما يدرس الكثيرون اللغة السريانية.



ويقول القس، بهنام سوني، في دراسة إن "لغة بغديدا الرسمية هي الآرامية السريانية السوادية (السورث)، وهذه هي اللهجة المشتركة بين السريان الشرقيين والسريان الغربيين".



مضيفا أن "هذه اللهجة قديمة وهي أقرب لهجة إلى الآرامية التي تكلم بها السيد المسيح".



كما أن هناك قرى تحيط بالمدينة يسكن فيها مواطنون من أقليات الشبك، والإيزيديين تحيط بالمدينة.

"خرجوا بملابسهم فقط"

احتل مسلحو تنظيم "داعش" بغديدا، عام 2014. ويقول الصحفي والناشط في المدينة، كمال مقدوني، إن التنظيم فرض "الجزية" على المسيحيين بعد وقت قليل من دخوله القضاء، فيما قام بعمليات قتل واسعة النطاق للإيزيديين الذين يسكنون في بعشيق وسنجار القريبتين، كما لاحق وقتل المنتمين إلى الأقليات الشبكية والكاكائية.



ويضيف مقدوني لموقع "الحرة" أن التنظيم استولى لاحقا على أملاك جميع المسيحيين الساكنين في القضاء بعد أن خرجوا منه بملابسهم فقط إلى مدينة أربيل ومخيمات النزوح في إقليم كردستان العراق.



بعد تحرير القضاء عام 2016، سيطرت قوات الحشد الشعبي من لواء 30 المكون من الشبك على الحمدانية، بالإضافة إلى فصيل "بابليون" المسيحي التابع للحشد.



ويقول مقدوني إن الناس يبلغون باستمرار عن مضايقات يتعرضون لها، حيث يسيطر الحشد على الكثير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة التي يعيش أهلها بشكل كبير معتمدين على الزراعة والتجارة. ويشير إلى أن أكثر من 40 بالمئة من مسيحيي المدينة، أحجموا عن العودة إليها وإلى أملاكهم بعد التحرير، بسبب خوفهم من هذه المضايقات.



ويضيف أن "فاجعة الزفاف أضافت حزنا كبيرا جديدا إلى الأحزان الهائلة التي عاشها أهل المدينة".

تاريخ بغديدا

تقع المدينة ضمن منطقة سهل نينوى المعروفة تاريخيا بوجود المسيحيين فيها منذ الفترات المبكرة للمسيحية. وتتوسط بغديدا، أو بخديدا عدة كنائس وعدد من الأديرة التاريخية والمناطق الأثرية.



ويقول القس جورج متي، وهو باحث في تاريخ الأديرة والكنائس العراقية، إن اسم المدينة له الكثير من التفسيرات، حيث قد يكون أصلها "بيث خوديدا" أو بيث كذوذي" التي تعني بيت الشباب، أو بيث خديدا التي تعني بيت الآلهة أو بيت الله.



ويقول إن المدينة كانت تدين بالزرادشتية قبل المسيحية، وهناك آثار كثيرة تعود إلى الفترة الوثنية قبل ظهور المسيح في المنطقة.



كما أن للمدينة اسما آخر ظهر في الفترة العثمانية هو قره قوش، أو الطير الأسود، ويعتقد متي، في حديث للموقع أن "الاسم أصبح هكذا، لأن الأسود هو زي رجال الدين المسيحيين".



وقام النظام العراقي السابق بتحويل اسم القضاء إلى الحمدانية، نسبة إلى بني حمدان، العائلة العربية التي حكمت المنطقة نهايات الفترة العباسية، والتي لا يزال للمتحدرين منها تواجد كبير في تلك الأنحاء.