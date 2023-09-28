Advertisement

عربي-دولي

ظهر حياً يرزق: فيديو جديد يُحرج كييف.. جنرال روسيا "القتيل" يوزع ميداليات!

Lebanon 24
28-09-2023 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1111676-638314921043017634.png
Doc-P-1111676-638314921043017634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اسم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف هو محور سجال بين روسيا وأوكرانيا التي أعلنت قبل أيام قليلة مقتله بالضربة التي استهدف مقر الأسطول في شبه جزيرة القرم.

فبعد الفيديو الذي ظهر فيه سوكولوف يوم الثلاثاء الناضي خلال اجتماع لوزارة الدفاع الروسية، ترأسه الوزير سيرغي شويغو، وبثته قنوات رسمية في البلاد، طفا إلى السطح مقطع مصور آخر.

إذ ظهر الرجل الخمسيني حياً يرزق، في فيديو بثته وسائل إعلام روسية رسمية في شبه جزيرة القرم.
 
 
Advertisement
 
"الحياة مستمرة"!

وبدا الأدميرال الروسي التي زعمت أوكرانيا أنها قتلته، في تلك اللقطات بصحة جيدة، يرفع كأسا في الهواء احتفالا بانتصار فرق الأسطول في كرة القدم.

فيما تحدث لأحد الصحافيين بعد توزيعه الميداليات على الفريق، مؤكداً أن "الحياة مستمرة"!

كما أشاد في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها شبكة "زفيزدا" التلفزيونية التي تديرها وزارة الدفاع الروسية، بأسطول البحر الأسود "لتحقيقه الأهداف التي حددتها القيادة".

فيما شكك بعض المعلقين على وسائل التواصل بتواريخ تلك المقتطفات، ملمحين إلى أنها قديمة تعود إلى ما قبل الضربة الأوكرانية لمقر الأسطول الروسي في 22 من الشهر الحالي.

وكانت القوات الأوكرانية الخاصة أعلنت يوم الاثنين الماضي في بيان على تليغرام "مقتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" بالضربة التي نفذتها الجمعة الماضية على مقر البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

يشار إلى أنه سواء كان سوكولوف حيًا أم ميتًا، فلا شك أن الدخان الذي تصاعد إثر الضربة الأوكرانية والفيديوهات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، تؤكد أن حدثاً كبيراً وقع في مقر الأسطول بسيفاستوبول. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-09-28
05:10 | 2023-09-28
05:05 | 2023-09-28
04:51 | 2023-09-28
04:19 | 2023-09-28
04:12 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24