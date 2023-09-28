Advertisement

عربي-دولي

خلافات بين البنتاغون والخارجية حول مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1111693-638314944927211165.jpg
Doc-P-1111693-638314944927211165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن خلافات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين حول مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.


وقالت الصحيفة إن "مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية كشف أن وزارة الخارجية والبنتاغون يتحركان بنسقين متباينين بناء على وجهات نظر مختلفة".
Advertisement

وأوضحت أن وزارة الخارجية تدرس بنشاط إمكانية توريد أسلحة جديدة إلى كييف، فيما يتبع البنتاغون نهجا أكثر حذرا، حيث ينظر في احتياجات أوكرانيا مع الأخذ في الاعتبار التهديد بتوسيع النزاع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "يمكن للمسؤولين بوزارة الدفاع القول إنهم بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات كل قرار بشأن التسلح، وهذه المسؤولية تقع على عاتقهم".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكدت موسكو أن أي أسلحة قد تصل لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، وحذرت من أن دول الناتو "تلعب بالنار". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-09-28
05:10 | 2023-09-28
05:05 | 2023-09-28
04:51 | 2023-09-28
04:19 | 2023-09-28
04:12 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24