زعيم أرمن كاراباخ: جمهوريتنا ستختفي عام 2024

بعد جولات عدة من الاشتباكات والحروب مع أذربيجان، أعلن الزعيم الانفصالي لإقليم ناغورني كاراباخ أن "الجمهورية الانفصالية" غير المعترف بها دولياً ستزول العام المقبل.



وأمر في مرسوم اليوم الخميس بحل كل مؤسسات الإقليم، بحلول نهاية العام الحالي 2023، معلنا بأن الدويلة الانفصالية "ستزول من الوجود" اعتبارا من مطلع العام المقبل.

Advertisement

كما طلب من السكان النظر في شروط إعادة الدمج التي اقترحتها باكو، واتخاذ قرار مستقل بشأن إمكانية البقاء في المنطقة من عدمه، وفق ما نقلت فرانس برس.



ونص المرسوم الذي صدر بالتزامن مع فر آلاف الأرمن من الإقليم غداة عملية أذربيجانية الأسبوع الماضي، على "حل كل مؤسسات الدولة والمنظمات التابعة لإداراتها بحلول 1 كانون الثاني 2024.



ما يعني أن جمهورية ناغورني كاراباخ (أرتساخ) ستزول من الوجود.

بدوره، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن أي مواطن أرميني لن يبقى في الإقليم خلال الأيام المقبلة. (العربية)