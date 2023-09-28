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عربي-دولي

هجوم ليلي روسي.. وأوكرانيا ترد بإسقاط 34 مسيّرة

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:54
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أكد سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل، وقال مسؤول محلي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر الجيش عبر تطبيق تيليغرام: "وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم".
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وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا.

وقال كيبر على تيليغرام: "أدت قوات الدفاع الجوي لدينا عملا رائعا".

وأضاف: "لم تقع خسائر مادية أو دمار. لم يسقط ضحايا. لم ينشب سوى عدد قليل من الحرائق في عشب جاف فحسب جراء تناثر حطام (طائرة مسيرة من طراز) شاهد أُسقطت".

وتتعرض منطقة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها روسيا منذ تموز الماضي حين انسحبت موسكو من اتفاق لتصدير الحبوب توسطت الأمم المتحدة في إبرامه وكان يسمح لكييف بشحن حبوبها إلى خارج البلاد.(سكاي نيوز)

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