30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اشتباكات واسعة بالخرطوم.. وعشرات القتلى والجرحى في أم درمان
Lebanon 24
28-09-2023
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصلت الاشتباكات العنيفة، صباح الخميس، التي اندلعت منذ الليلة الماضية في مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأفاد شهود عيان وعاملون في الحقل الصحي لموقع "سكاي نيوز عربية" بسقوط 13 قتيلا و34 جريحا على الأقل في قصف جوي ومدفعي في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.
Advertisement
ومنذ الثلاثاء تكثف قوات الدعم السريع من هجومها على أجزاء في القيادة العامة لا تزال في يد الجيش.
وجرت اشتباكات قوية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في محيط القيادة ومناطق متفرقة أخرى شرقي الخرطوم، فيما تعرض مقر القيادة العامة للجيش لقصف مدفعي عنيف مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.
وفي أم درمان استمر القصف المدفعي والجوي في المناطق المحيطة بقاعدة كرري العسكرية بشمال المدينة إضافة إلى سلاح المهندسين في الجزء الجنوبي من المدينة ومعظم الأحياء الغربية في منطقة أم بدة.
ووصفت صفاء حسن، وهي من سكان مناطق غرب أم درمان الوضع هناك بـ"المأسوي"؛ وقالت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القصف الجوي والمدفعي حول حياة السكان في عدد من أحياء أمبدة بغرب أم درمان إلى جحيم في ظل شح كبير في السلع الغذائية ومياه الشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
وأوضحت: "أدى القصف إلى مقتل أسرة بكاملها إضافة إلى عدد من النساء والأطفال".
وأشارت صفاء إلى صعوبات كبيرة تواجه العدد القليل المتوافر من الكوادر الصحية والمتطوعين في ظل المخاطر الأمنية وعدم توفر أي عربة لإسعاف المرضى.
وتضيف: "الحمير باتت الوسيلة الوحيدة المتاحة لنقل الجرحى الذين يموت الكثير منهم قبل الوصول الى المستشفى بسبب فقدان الأكسجين أو الدم".
ومنذ أكثر من 5 أشهر يستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الأخرى مخلفة نحو 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى.
وفي حين اضطر أكثر من 3 ملايين من سكان الخرطوم للفرار إلى مدن ومناطق أخرى ودول مجاورة، يواجه العالقون في مناطق القتال أوضاعا إنسانية مأساوية.
وتتفاقم الأوضاع أكثر بسبب شح الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، حيث وصل النظام الصحي في البلاد إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل بعد خروج أكثر من 80 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية والمعينات الطبية المنقذة للحياة؛ وسط مخاوف من انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك التي أعلنت مصادر طبية تشخيص عشرات الحالات منها.
وللشهر السادس على التوالي تعيش أكثر من 80 بالمئة من أحياء مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري بلا ماء ولا كهرباء في ظل انقطاع كامل لشبكة الإمداد في بعض الأحياء منذ بدء القتال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟
16:00 | 2023-09-27
27/09/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!
15:04 | 2023-09-27
27/09/2023 03:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرقت على خير" مع مذيعة أخبار الـ"أم تي في"... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها مباشرة على الهواء
Lebanon 24
"مرقت على خير" مع مذيعة أخبار الـ"أم تي في"... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها مباشرة على الهواء
05:44 | 2023-09-27
27/09/2023 05:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج ابنة فنانين سوريين شهيرين.. تعرفوا الى الشابة حنين وعريسها الممثل (صور)
Lebanon 24
زواج ابنة فنانين سوريين شهيرين.. تعرفوا الى الشابة حنين وعريسها الممثل (صور)
10:40 | 2023-09-27
27/09/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دانيال.. إعصار "إلياس" يضرب اليونان وسينحرف نحو لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد دانيال.. إعصار "إلياس" يضرب اليونان وسينحرف نحو لبنان في هذا الموعد
00:45 | 2023-09-28
28/09/2023 12:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-09-28
بعد وفاة بريغوجين.. على ستصبح "فاغنر" تحت سيطرة موسكو؟
05:10 | 2023-09-28
هزّتان أرضيتان ضربتا بلداً عربيّاً اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ على حدوثهما
05:05 | 2023-09-28
قرار بحل "جمهورية آرتساخ".. واتهامات لأذربيجان بتنفيذ تطهير عرقي
04:51 | 2023-09-28
جنود أوكرانييون يستسلمون للقوات الروسية.. شاهدوا الفيديو
04:19 | 2023-09-28
بعد تعثر المفاوضات حول سد النهضة: إثيوبيا "تخنق شريان حياة المصريين".. والقاهرة سترد
04:12 | 2023-09-28
"نيويورك تغرق تدريجيا ومناطق أسرع من غيرها".. دراسة تكشف
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
28/09/2023 12:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
28/09/2023 12:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
28/09/2023 12:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24