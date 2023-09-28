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عربي-دولي
جنود أوكرانييون يستسلمون للقوات الروسية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
28-09-2023
|
04:51
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات الروسية على محور زابوروجيه حيث تتواصل الهجمات الفاشلة على خطوط دفاع الجيش الروسي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات كييف هجماتها الفاشلة على محور زابوروجيه، قرر عدد من الجنود الأوكرانيين تسليم أنفسهم للقوات الروسية في منطقتي رابوتينو وبياتيكاتكي على محور زابوروجيه.
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وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين بعد "إدراكهم أن "المعدات العسكرية التي توفرها الدول الغربية مبالغ في قدراتها، أصبحوا يختارون الاستسلام للقوات الروسية، بدلا عن الموت في ساحة المعركة دون أي جدوى".
ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق عملية الاستسلام.(روسيا اليوم)
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