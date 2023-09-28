كيف كان ترامب سيمنع الحرب في أوكرانيا؟

زعم الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة 2024 دونالد ترامب، أنه كان سيمنع الحرب في أوكرانيا عبر تخفيض أسعار النفط.



وفي تصريح أمام حشد من مؤيديه في ميشيغان، قال ترامب: "أسعار النفط كانت ستنخفض للغاية لدرجة أن روسيا لن تتمكن من تحملها... 40 دولارا للبرميل". (روسيا اليوم)

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